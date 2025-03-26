民眾黨高雄新主委劉家榮上任　首要搶救柯

民眾黨中央黨部今天公布高雄市黨部主委由律師劉家榮擔任。（中評社 資料照） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）民眾黨高雄市黨部近期傳出一月發生3名有給職黨工全辭，外界關注新任民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌如何找人救火。民眾黨中央黨部今天公布高雄市黨部主委由律師劉家榮擔任，劉家榮具有法律專業背景，上任就祭出“搶救柯文哲”為首要任務，盼凝聚高雄白營目標與士氣，外界關注未來是否迎來新氣象。



新任的民眾黨高雄市黨部主委劉家榮2022年曾代表民眾黨參選高雄市旗津、鼓山、鹽埕區議員。劉家榮2005年成立颺理法律事務所，曾任屏東律師公會理事長、律師聯合會律師研習所執行長等職務。劉家榮過去也曾代理屏東縣黨部主委，黨務、選戰皆有經驗。



劉家榮接任主委職務後也提出“成立高雄危機處理小組”，並將“搶救柯文哲”視為首要任務，全力穩固地方支持，貫徹柯文哲的政治信念、照顧好當地小草（民眾黨支持者）、拜訪地方意見領袖、深入了解民間隱痛疾。



有關高雄危機處理小組的主要行動方針，劉家榮指出，未來會透過戰略性宣傳與行動，全力搶救柯文哲、並凝聚支持者信心。對於民眾黨在高雄經營，劉家榮表示將率領市黨部團隊重振高雄地區支持力量，確保民眾的聲音不被忽視。



民眾黨高雄市黨部共有3名有給職黨工，包括一位執行長、二位助理，由於今年一月集體離職，黨中央急派前副主委施亦旋暫代執行長，避免黨部關門，甚至傳出高雄主委人選恐會難產，因此近期受到外界關注高雄黨部新人事發布情況。