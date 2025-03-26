全台第一個火箭發射場落腳屏東　拚太空產業

“國科會”26日宣布全台第一個火箭發射場定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東3月26日電（記者 蔣繼平）經2年選址評估作業，“國科會”26日宣布全台第一個火箭發射場定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村。民進黨籍屏東縣長周春米表示，牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，有太空產業進駐屏東科學園區及科技產業園區，即將形成產業供應鏈，太空產業在屏東蓄勢待發，縣府將全力配合推動。



俄烏戰爭開打後，建置低軌衛星重要性受到重視，除了自製，還要具備發射衛星能力。台灣近年推動太空科技發展，卻受限沒有發射場地。現有的旭海科研火箭發射場，場地設備受限，僅開放學術用途試射。火箭發射場域總面積需25公頃以上，還得離省道都市計劃區15公里遠，關鍵作業區要臨海，周邊長寬幅員也有條件規定。



“國科會”今天舉辦火箭發射場域選址作業第四次審查會議，決議確認火箭發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村。滿州鄉九棚村具有優勢，特別以“面積規模與使用性”、“環境敏感地區之避免”及“土地取得難易度”等衡量指標差距較為明顯，因此經委員共識選定滿州鄉九棚村為火箭發射場域位址。



屏東縣政府指出，火箭發射場確定落腳屏東後，“國科會”後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據台灣環評、開發計劃及水土保持等相關法令及規範辦理開發。“國科會”也特別重視與在地既有的歷史及人文結合，將與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升知識教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益。



民進黨籍屏東縣長周春米表示，縣府已經計劃打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來縣府與“國科會”、太空中心攜手合作太空科技立足屏東、開創星未來。



為建置火箭發射場域，“國科會”於去年8月27日公告“屏東縣滿州鄉九棚村”與“台東縣達仁鄉南田部落”2處候選場址。因考量2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，“國科會”考量將結合2地優勢推動科技發展，並將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館。