中日韓鋪墊首腦會談　劉燈鐘：因應特朗普

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月27日電（記者 方敬為）中日韓外長會議22日在東京舉行，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，時間點來看，本次外長會議距離去年中日韓領導人會談不到一年，三方外長又聚首，顯示出外部形勢相對不穩定，當中很大因素是美國，尤其美國總統特朗普上台祭出對等關稅政策，以及安全戰略的轉變，都連帶影響東亞區域的穩定。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



第11次中日韓外長會議3月22日在東京登場，上次會議是在2023年11月，本次會議聚焦在中日韓FTA重啟談判、韓半島無核化倡議、區域穩定等議題。日本外相岩屋毅強調，當前國際情勢緊張，正面臨歷史轉捩點，希望透過對話與合作克服分歧與衝突。此外，3國外長同意將為中日韓領導人會談在年底舉行加速準備。



針對中日韓外長會議，劉燈鐘指出，該會議距離去年5月中日韓領導人會談不到一年，三方外交高層又聚首鋪墊領導人會面，顯示出對於外部形勢不穩定的擔憂，中日韓地理位置緊鄰，彼此在經濟上互為重要夥伴，從東盟、APEC到RECP這些區域性經濟組織中，三方都扮演舉足輕重的角色，面對區域內全球貿易摩擦與國際政治風險增加的當下，三邊會晤，要確保自身利益不受外部不穩定因素的侵蝕。



劉燈鐘認為，中日韓在會議中不僅探討了FTA談判的具體內容，也著眼於未來領袖層級的會面安排，無疑是對區域合作的一種戰略鋪墊。在地緣政治、經濟及外交多重考量下，如何使這三個位置緊連的國家獲得最大利益，是一項極其重要的課題，而之所以讓東亞重要的3個國家在不到一年的時間內，需要碰面磋商，很大的原因在於美國。



談及美國因素，劉燈鐘表示，美國在全球貿易與國際政治中的影響力無可忽視。自特朗普政府上任以來，美國不斷利用關稅及經濟促進方案來解決其內部經濟困境。特朗普上任初期，就急於拿出一系列政策利多，藉由提高關稅、吸引外資回流以及推動美國製造業回流等手段，試圖展現其治國能力，同時透過這種做法彰顯其在全球的霸權地位。

