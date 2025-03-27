兩岸緊張衝擊招生？金門大學註冊率下滑

金門大學一隅。（中評社 資料照） 中評社台中3月27日電（記者 方敬為）台灣的大專校院近年受到少子化浪潮衝擊，加上兩岸關係不佳，陸生銳減，招生困難，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，金門大學甚至還因為台海形勢緊張，影響學生就讀意願，他指出，因為金門靠近中國大陸，有家長擔心戰爭風險，不願讓子女到金門就學，兩岸關係惡化，讓外島學校辦學挑戰更大。



台“教育部”去年底公布2024學年度大專校院全校新生註冊率，在公立大學部分，一共有9所未達九成，依序為高雄師範大學89.65%、台南藝術大學89.52%、聯合大學89.51%、台灣海洋大學89.05%、屏東大學88.36%、東華大學87.68%、台東大學87.58%、嘉義大學86.46%、金門大學80.49%。



金門大學在全台公立大學新生註冊率墊底，創近年新低紀錄，金門大學作為金門縣最高學府，過去新生註冊率表現都不錯，2021、2022學年度都有超過九成，2023學年度跌至85.06%、2024學年度再降至80.49%。



劉燈鐘表示，金門大學坐落在外島，本來就面臨相對嚴峻的招生挑戰，近年又碰到少子化浪潮，全台大專校院都在搶生源，讓外島學校辦學更加艱困，最近甚至因為兩岸情勢緊張，讓金門大學在招生方面的困難度增加。



劉燈鐘說，過去金門縣因為有別於台灣本島的風光，青年會想來金門就學，一探究竟，但隨著兩岸關係日益惡化，不少家長憂心金門離中國大陸近，害怕兩岸爆發戰爭的風險，不願讓子女到金門讀書，對金門大學的招生工作而言，堪稱是無妄之災。



劉燈鐘提到，金門大學強化境外生源招收，包括外籍生及僑生，其中僑生是金門大學的一大優勢，因為金門與東南亞有很深的歷史淵源，許多東南亞子弟是金門華僑的後代，所以有許多僑生樂於到金門尋根，但隨著台海情勢持續嚴峻，未來這些生源是否也會受到影響，值得觀察。

