王健全：台積電赴美投資千億　台受五影響

中華經濟研究院副院長王健全。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）台積電日前宣布加碼對美投資1千億美元，中華經濟研究院副院長王健全表示，台積電赴美投資是搶頭香、策略成功，且即便英特爾拿到核心技術，短期也難影響台積電，主因是半導體生態系與客戶信任度都得花許多年去經營。台積電赴美投資，是危機也是轉機。



不過，王健全話鋒一轉地說，台積電赴美投資，對台積電好，不必然對台灣好，在台灣至少會有5個影響，一、台積電1年投資台灣平均350億美元到400億美元，現在赴美投資，會排擠到未來的投資規劃。二、營業稅將減少。三、影響出口量。四、貿易順差下跌。五、台積電減少在台民間投資，台灣的房地產可能會受影響，因為沒那麼多廠房要蓋了。



現代財經基金會26日舉辦“世界新變局下台灣產業前景”論壇，由董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，與會者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫，東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長，中華經濟研究院副院長王健全，工業總會秘書長呂正華。



王健全以“G2競爭下的全球供應鏈重組新動向”為題演說，他表示，台積電在美國投資共1650億美元，這讓三星連連哀嚎，這代表台積電搶了頭香、策略成功，對美國總統特朗普來說，寧願做第一個，那就會成為特朗普的好朋友，且台積電赴美投資可以掌控上中下游封測廠商去投資，一條龍式地替台積電服務才能掌握自己的命運，但台積電缺乏的是國際營運的技術人才。



王健全說，不少人擔心讓英特爾拿到台積電的核心技術，但就算英特爾拿到技術了，要馬上影響台積電是不可能的，原因有二，一是一座半導體廠至少需要1千家供應商，這樣的生態系建立需要10年到20年，二是台積電掌握廣大客戶，而客戶對產品的反饋才會讓產品越做越強，且信任關係不易經營，台積電做了20年，委託台積電代工的客戶可以相信技術不會外流，若委託有晶圓代工，又有IC設計能力的企業，怎麼能信任不會轉一手技術外流？



王健全認為，台灣一定要跟資本市場對接，台積電赴美投資，需要一起幫5、6家供應廠商到那斯達克掛牌，若有一條半導體供應鏈在美國雙掛牌，就能利用美國市場壯大台灣企業，因為這些掛牌企業需要吸收人才、併購企業。台灣就有世界級的企業了，中國大陸過去20年培養了200家世界級的企業，都是到美國雙掛牌，因此台灣現在是危機，也是一個很好的機會，可以更多地去利用特朗普。