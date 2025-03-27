財經學者：台灣不能單押高科技　會得荷蘭病

現代財經基金會董事長、台灣綜合研究院董事長黃輝珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）台灣重科技，輕傳產迭遭詬病。多名財經專家26日在現代財經基金會論壇表示，傳統產業一定不能放棄，否則就慘了，若單押高科技產業，就是“荷蘭病”，高科技、傳產兩者發展太傾斜，應相互結合轉型，另外也要重視服務業升級，避免半吊子發展、惡性循環。



現代財經基金會26日舉辦“世界新變局下台灣產業前景”論壇，由董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，與會者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫，東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長，中華經濟研究院副院長王健全，工業總會秘書長呂正華。



會後開放提問，針對政府重視高科技，傳產、服務業被忽視。林建甫表示，傳產一定要繼續做，單押一個產業會變成荷蘭病，並不好。可看到台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑石化），面臨大陸石化產業競爭，台灣也沒簽FTA，影響很大，台塑四寶要做更新、轉型。



林建甫說，台灣製造業某種程度已非常極致，至於服務業要怎提升水準？服務業提供的就業太少，美國服務業占GDP 75%，提供就業人數也占75%，台灣服務業要升級，台灣薪水太低；另外世界金融業蓬勃發展，美國總統特朗普也知道要鬆綁金融加密貨幣、區塊鏈，前總統拜登太保守，因此台灣的服務業、金融業也都要提升、與國際接軌，至於製造業已很厲害。



王健全說，台灣高科技占出口4成，與傳產相比太傾斜，半導體的順差就是全台的總順差，若把半導體順差拿到，台灣就逆差了。台灣半導體創造7%就業人口，使台灣人均所得3萬4千元美金，但把半導體、高科技拿掉，台灣薪水就沒這樣，台灣要自救。台灣在工具機、石化也投資很多，有轉型企圖心，因此政府要重視，若沒轉型起來，那傳產會很慘。

