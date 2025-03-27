特朗普對等關稅　呂正華：工總提三新策略

工業總會秘書長呂正華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普4月2日將提出對等關稅，台灣工業總會秘書長呂正華26日在現代財經基金會論壇表示，台灣要培養自己的因應能力，工總現在提出“三新”策略，包括“新東向、新陸商、新產業”，向美國投資、台商受惠大陸惠台政策、產業加強轉型。



現代財經基金會26日舉辦“世界新變局下台灣產業前景”論壇，由董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，與會者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫，東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長，中華經濟研究院副院長王健全，工業總會秘書長呂正華。



呂正華發表“台灣產業發展的挑戰與因應之道”主題，他表示，很多企業家擔心每天特朗普又加了什麼關稅項目？重點是台灣要如何因應、應培養因應能力。工總現在提出“三新”，朝新東向、新陸商、新產業前進。



他表示，新東向部分，特朗普實現美國優先、不支持友岸外包，因此興起一波東向美國投資潮。新陸商部分，大陸台商將進一步隨大陸惠台政策，與大陸連結更深，成為新陸商，大陸也會推動新興、具未來性的產業。新產業部分，台商的產品具有產能快、效率快、交期穩、品質佳的特性，台商透過產業轉型，加強產品競爭力可因應貿易戰2.0。



呂正華說，特朗普2016年上任1.0時，強調要美國製造，祭出3千項關稅品項，因此現在要審慎因應特朗普2.0的關稅攻勢，特朗普以迅雷不及掩耳速度施政，並自詡“關稅人”，特朗普如希臘神話中海神波賽頓揮舞著“關稅三叉戟”，在國際經貿秩序中掀起滔天巨浪，上任首日就簽署美國優先貿易政策備忘錄，以及對加拿大、墨西哥的關稅。



呂正華說，美墨關係變化，對台灣供應鏈也有挑戰，台灣在墨西哥的廠有鴻海、和碩、緯創等，台灣面對供應鏈分散，要減少對墨西哥的依賴。另外台積電近期要投資美國1千億美元，這是一大工程，特朗普又要提出4月2日的對等關稅，當然現在有傳言台灣半導體不一定在被課稅範圍內。