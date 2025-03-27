王健全：特朗普如黑幫老大　空手套白狼

中華經濟研究院副院長王健全。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）中華經濟研究院副院長王健全26日出席現代財經基金會論壇表示，美國總統特朗普的關稅政策對美國經濟是“短多長空”，效率部門帶來美國GDP的提升，遠不如關稅對GDP的衝擊，美國的經濟會因關稅政策逐步減弱，且最近已開始下滑。



王健全表示，特朗普的談判風格猶如黑幫老大“我說了算”，台灣去講民主自由同盟是沒用的，對特朗普來說是空手套白狼，台灣必須整合傳統產業，包括汽車、電子、石化、紡織、IC等，才有資源去談判可以創造多少就業機會、多少投資機會、多少技術工人，成為協助特朗普兌現再工業化政見的策略夥伴，以換取降稅、綠色通道等措施。



現代財經基金會26日舉辦“世界新變局下台灣產業前景”論壇，由董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，與會者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫，東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長，中華經濟研究院副院長王健全，工業總會秘書長呂正華。



王健全以“G2競爭下的全球供應鏈重組新動向”為題演說表示，美國總統特朗普的經貿政策有6點觀察，一、關稅政策既是手段也是目標，一開始鬥狠向墨西哥、加拿大恫嚇式地說要課高關稅，但要達成的是移民與毒品的管制，對台灣也一樣，在大選期間說要課徵台灣半導體100%的關稅，後來說是25%，就逼得台積電去美國投資。關稅很多時候是在喊話，因為關稅佔美國總稅收才5%，不可能替代個人所得稅與企業所得稅的75%。



二、特朗普也專挑軟柿子吃，只要雙邊談判，不要多邊談判，美國單挑台灣、日本、韓國談判無往不利，日本談完後就忙著升息，日幣就漲了一波，台灣明年也可能發生類似的問題，特朗普一定會逼著日幣、台幣、韓元正常化。



三、特朗普的談判風格是黑幫老大，一切“我說了算”，台灣去講民主自由同盟是沒用的，對特朗普來說是空手套白狼，你必須要有籌碼去交換，且要幫忙兌現特朗普的政見，台灣需要有高格局、革命性的戰略才能應對特朗普。

