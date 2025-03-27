錢龍：替代役男槍都沒拿過　怎能上戰場？

國民黨桃園市議會黨團副總召、市議員錢龍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月27日電（記者 盧誠輝）台官方修正替代役男相關辦法，放寬召集年限與次數，也刪除每年召集不得超過60日限制，引發“替代役男上戰場”的討論。曾服替代役、退役已8年的桃園市議會黨團副執行長ˋ市議員錢龍接受中評社訪問表示，過去替代役男不要說打靶了，連槍都沒拿過，未來擴大教召的效果恐怕有限。



台官方日前宣布，為因應非常事變或戰時支援需要，“內政部”和“國防部”近日修正替代役“演訓召集”相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役8年內，退役逾9年替代役也納入，並刪除全年受“勤務召集”總日數60日的限制。



錢龍指出，他在約26歲去服替代役1年，不要說打靶了，連槍都沒拿過，上成功嶺時也僅有受短暫的基礎訓練，根本就沒有受過專業的軍事訓練。他記得當時被告知替代役男在戰時只是負責“召集”或“疏散”等民防工作，甚至連最基本的CPR（心肺復甦術）等救護訓練也都沒學過，所以未來若想讓已退伍的替代役男重新接受專業軍事訓練，難度頗高。



錢龍，1991年出生，現年34歲，崑山科技大學碩士，曾任國民黨籍桃園市議員褚春來服務處秘書，2022年接替褚春來代表國民黨首次參選桃園市第四選舉區（蘆竹區）市議員選舉，初試啼聲就以該選區第二高票1.3萬多票（17.29%），當選第3屆桃園市議員。



台灣在2000年《兵役法》修正後，廢除“國民兵役”並加入“替代役”制度，役男可因體位、家庭、宗教、專長、志工或其他原因申請替代役，2000年8月首批替代役男入伍，服役期間不用進行實彈射擊訓練，直到2023年起才改為替代役男要進行實彈射擊訓練。

