盧倩儀：美國像極了法西斯主義興起前夕

中研院歐美所研究員盧倩儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）“中研院”歐美所研究員盧倩儀26日表示，美國的言論自由緊縮的非常駭人，像極了法西斯主義興起前夕，無論是賴17條或陸配網紅劉振亞“亞亞”事件，反映出台灣正在響應這股全球法西斯風潮，藍綠統獨都只是煙霧彈。為亞亞遭驅逐而拍手叫好的人，似乎忘記沒收自由的是政府，感覺現在已是政府出手對付人民的一個開端。



“中研院”院士陳培哲等75名學者共同連署〈捍衛台灣民主法治與和平安全聲明〉，世新大學社會發展研究所教授黃德北、政治大學傳播學院教授馮建三、“中研院”歐美所研究員盧倩儀、台灣歌手楊祖珺等人26日召開記者會說明。盧倩儀做上述表示。



盧倩儀為美國德州大學政治碩士、博士。



盧倩儀也說，台灣社會必須非常小心，對中美都該保有警惕，但我們卻無論如何都不肯“小心美國”，很明顯在全球製造事端的是美國，而美國要挑釁中國，必然透過台灣，台灣現在完全是在步烏克蘭的後塵。



盧倩儀指出，可以感受到台灣的言論自由、學術自由、新聞自由都一直在緊縮，法西斯確實在興起，而唯一的方法是在很可怕的時候，拿出勇氣在還來得及說話的時候說話，因為之後可能就沒辦法再說話了。



盧倩儀表示，全世界正在興起一股法西斯風潮，從亞亞事件遭驅逐，綠媒政論節目的名嘴卻認為很合理，舉的例子是美國哥倫比亞大學剛畢業的學生，因為批評以色列殺巴勒斯坦人，在沒有違法的情況下，警察直接衝到家裡抓人，成為一名政治犯。這也反應出台灣口口聲聲說民主自由的人，在捍衛的是什麼東西。無論是賴17條或亞亞事件，反應出的都是台灣正在響應這股法西斯風潮，台灣社會要非常小心。



盧倩儀說，有時候台灣民眾總像是活在某種程度的鐵幕，或是什麼幕之內，我們的閱聽被保護得很好，活在美國主導的西方資訊泡泡裡，主流媒體不會報導有關以色列殺巴勒斯坦人的相關消息。美國的言論自由緊縮的程度與速度非常駭人，混亂的狀況像極了法西斯主義興起的前夕，在全球性法西斯興起的背景下，藍綠統獨議題只是煙霧彈。