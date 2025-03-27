中評關注：朱立倫硬起來是玩真的？

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨面對民進黨結合民團發起的大罷免落居下風，黨主席朱立倫受到支持者強烈批評，讓藍營出現重大危機。綠營步步進逼，可能不僅是大罷免而已，更大目標是要讓在野力量消失，去年先處理民眾黨，今年則輪到國民黨，是玩真的。



朱立倫26日在中常會上用強硬語氣批評，賴清德正在進行“台獨三部曲”，走“綠色麥卡錫主義”，並假借“反共”之名，行戒嚴之實，他呼籲全黨同志都要動起來，大家必須要有危機意識，站出來守護眾藍委。



朱立倫的態度轉趨強硬，除了是近期藍營支持者的壓力外，也是警覺綠營收緊輿論、兩岸交流等等的動作，讓整個台灣社會呈現更加極端、仇恨對立，都是針對藍營而來。



以朱立倫為首的國民黨，因應大罷免初期，被批評反應總是慢半拍，甚至如恐龍般被踩到尾巴，需要大半天才喊痛的作為。在民進黨已大剌剌和民團結合，風風火火吹起大罷免風潮時，國民黨還在裝高尚，和罷綠委團體劃清關係，最多僅願意暗助，這一切的最主要原因，就是國民黨並沒有正視生死存亡危機。



甚至已淪為在野黨進入第九年的國民黨，還在處處替執政的民進黨擔憂解勞，如何讓台灣社會穩定不混亂，提出各種民生法案。孰料，綠營根本是搬出拚命的在野模式，府院黨全卯起來猛攻，從去年的“國會”改革案到今年的總預算案結合大罷免，是一次比一次不留情。



一位前國民黨黨務高層形容，藍營支持者特性一向是有規矩要照規矩，沒規矩要講道理，沒道理就別硬幹，對手硬幹要回嘴。現在已經遇到對手硬幹，甚至是侵門踏戶，但以朱立倫為首的國民黨，這段時間還在想和對方講道理，當然惹來支持者的大反彈。



朱立倫現在正視危機，態度做出調整都還不算晚，後續還要看有什麼實際作為。