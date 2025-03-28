高長：兩岸關係差無法入RCEP台傳產受創

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電（記者 鄭羿菲）2024年台灣對中國大陸貿易順差近700億美元，在兩岸關係緊繃下，會受何影響？東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長接受中評社訪問表示，在賴清德公布17條措施後，政治上兩岸關係最壞也就這樣子，對兩岸間的經貿往來影響不大，但更大的影響是台灣無法加入RCEP，無法與東協國家享免關稅，台灣傳統產業將受影響。



高長認為，兩岸關係若壞到完全廢止ECFA，從台灣經濟總量來看，影響相對不明顯，但對個別產業影響就非常大，如2024年6月15日起，台塑四寶不再享有ECFA關稅保障，而大陸的石化業本就產能過剩，因此台塑集團在大陸市場就很難競爭。



據統計，台灣2024年貿易順差806.08億美元，其中，對大陸與香港出口1506.19億美元、進口806.23億美元，貿易順差699.96億美元。



高長，東華大學公共行政學系教授，曾任陸委會副主委、“國安會”副秘書長等職，研究專長是中國大陸財經專題、兩岸經貿關係專題、經濟政策、勞動經濟學、發展經濟學等。



高長接受中評社訪問表示，現在政治上，兩岸關係氣氛不好，在風險考量下，可能會影響到廠商投資，但在經貿層面的影響不會太大。兩岸關係從2016年民進黨執政開始就持續低盪，但這幾年來兩岸經貿受到的影響並不大，投資還是繼續進行，若探討兩岸的經貿往來所受的影響，主因來自於國際地緣政治、中美貿易戰，影響反而比較大。



高長說，台商在大陸投資減少，或是產線外移，主要是避免中美關稅戰的問題，原本是工廠在大陸、在台灣採購原材料，現在廠商把生產線移到東南亞，台灣就會減少對大陸的出口。最近賴清德推出17條，或把兩岸關係搞得更僵，未來兩岸經貿格局依然相同，更重要的影響是美國總統特朗普2.0推出的關稅政策。



高長指出，兩岸關係搞僵，雖對兩岸經貿影響不至於太大，但更大的影響是在RCEP，東協15國都在RCEP內互免關稅，這些都是台灣重要的貿易夥伴，而台灣不在RCEP內，就會遇到傳統產業競爭力的問題。