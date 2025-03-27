謝金河：美對等關稅　恐帶來很大後座力

中評社台北3月27日電／美國總統特朗普將於4月2日實施對等關稅，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書發表“特朗普揮大刀，世界有變數”一文，他表示，全球經濟在奔馳多年後，特朗普揮舞大刀，可能帶來很大的後座力。



謝金河說，金融市場增添了不安的氣氛，現在第一個浮現的是密西根大學消費者信心指數持續下滑，寫下57.9的新低，這代表美國人愈來愈不敢消費。



謝金河表示，過去幾十年來，美國人的消費是帶動世界經濟繁榮最主要的動能，因為美國消費，全世界主要國家都對美國有順差，這些國家拿到美元，又透過央行購票美債，形成一個緊密的生產與資金鏈。



謝金河指出，現在特朗普要針對這些對美國有大額順差的國家課關稅，並且取了一個很不好聽的名字，叫做“骯髒15國”，台灣聽說也包括在內。其實這些對美國有順差的國家可能和美國經濟有高度互補，像台灣對日本幾十年都是逆差，因為台灣向日本進口設備及化學材料。對中國一直有鉅額順差，是因為中國需要台灣的半成品及零組件，不一定是順差大就是占便宜。



“美國是印鈔國”，謝金河表示，透過貿易機制，美元流通全世界，美國的逆差滋養全世界。現在特朗普政府要細分的是那些對美國有大順差的國家，誰是用了不公平競爭的手段，扭曲了市場機制？而不是看到順差就打下去。



謝金河表示，這次特朗普首要目標是減債，目前美國赤字約36兆美元，特朗普已認知到高額財政赤字的危險性，因此特朗普要馬斯克的效率委員會大刀砍支出，很多機構都被裁員，這些精簡開支對減債有一定效果，但也有後座力。當人們面對眾多不確定因素，消費會愈來愈保守。中國今天面臨的通縮就是人民不敢消費，現在美國的消費信心急轉直下，這是很不好的訊號。



謝金河表示，另一個是減債產生的資金收縮，造成的股市下跌，這次美國股市下跌，市值已少掉5兆美元。馬斯克用了全力，頂多只樽節1兆美元的支出，但股市跌掉5兆美元，企業的投資更保守，政府收到的稅收減少，債務負擔更沉重。



謝金河最後強調，全球經濟在奔馳多年後，特朗普揮舞大刀，可能帶來很大的後座力。