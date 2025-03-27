上央視批賴　北一女教師區桂芝被校方約詢

北一女中教師區桂芝。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／北一女中教師區桂芝日前接受“央視”訪問，質疑賴清德稱中國大陸是“境外敵對勢力”。區桂芝近日也遭檢舉於課堂發表政治言論，以及公務時間接受媒體採訪，北一女25日收到台北市教育局便箋要求處理。區桂芝證實北一女校長陳智源26日有找她晤談，校長並無表示要求做處置或改正，最後將晤談內容回覆教育局。



台北市教育局人事局25日致台北市立第一女子高級中學便箋：“一、關於民眾陳情貴校國文區桂芝教師言論相關事宜。二、茲接獲民眾透過本市陳情系統反應事項如下：（一）貴校區教師言談中一直散布台灣是中國的，並在大陸央視受訪時內容也是說台灣是中國的，若台灣不認中國的話，無法面對祖先，現在政府也在去中華文化的此類發言。（二）在未經上級主管同意使用直稱並接受中國官媒採訪，且多次被學生反映屢次在課堂上違反教育中立。三、請貴校瞭解上述情形，於3月26日下班前箋還本室憑辦。”



媒體報導，據瞭解，台北市教育局是經“教育部”國教署轉陳情，才以便箋形式致函北一女。



區桂芝說，自己遭惡意造謠抹黑，因為學校日常不開放媒體入校採訪，對於媒體採訪，她遵守學校內規，都約在校門口，10分鐘受訪完後就回辦公室，“這樣也算遲到或曠職？”26日校長陳智源和她約談，主要針對檢舉部分說明，校長並未表示要做任何處置或要求改正，最後只將晤談內容彙整回覆教育局。