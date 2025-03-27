羅世宏：網民揚言殺陸配　是言論自由？

羅世宏。（中正大學傳播學系網站） 中評社台北3月27日電／陸配“亞亞”劉振亞因涉武統言論遭處分限期離境，已於25日晚上自行搭機離開台灣，但此事件引發社會對言論自由的爭辯。中正大學傳播學系教授羅世宏26日受訪表示，“現在有相當數量的人民對現況感到焦慮與不安”，75位學者也有這方面的憂慮，社會不應該動不動就貼人侮辱性標籤。到現在網路上都有人要亞亞全家滾回大陸、殺陸配等，這些不理性極端言論，難道沒有比武統更可怕嗎？



針對賴清德日前宣布恢復軍事法庭並限制兩岸交流，及“移民署”要求劉姓陸籍配偶“亞亞”強制出境等相關作為，“中研院”院士陳培哲等75位學者26日連署提出“捍衛台灣民主法治與和平安全”聲明，指出賴清德就任後，不斷用民粹主義凝聚支持者的向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時代的思想審查，已降臨台灣上空，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。



羅世宏近期在臉書發文質疑台北高等行政法院未保護人權，駁回亞亞強制遣返停止執行聲請，而遭炎上。身兼事實查核中心董事長的羅世宏表強調，處分應符合比例原則，並考量陸配亞亞有三名小孩，先給予警告，未改善再處罰。而非一開始就採取嚴重懲罰，希望“內政部”公開調查資料，讓大家言論界線有所依據。



羅世宏調強，言論自由需要大家維護，不能由特定官員或政府決定，至少要合乎程序、比例原則。陸配亞亞言論被判斷為武統，難道網民說要殺陸配就是言論自由嗎？或是有人說為了“台灣獨立”，就算戰爭也在所不惜，這樣算不算鼓吹戰爭？不應雙標。