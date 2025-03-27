陳玉珍談統戰定義　李遠：尊重多元看法

台“文化部長”李遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）“文化部長”李遠27日於“立法院”受訪時，他表示不擔心因為下鄉宣講罷免而質詢時被找麻煩，樂於澄清疑惑，並說明不義遺址計劃已審定42處，新增兩處，強調真相是和解關鍵。對於中國國民黨籍“立委”陳玉珍將統戰定義為統一陣線，他認為文化交流與滲透是不盡相同，但仍表示尊重多元看法，並稱他小時候也是相信三民主義可以統一中國大陸。



27日，“立法院”教育與文化委員會邀請“文化部部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。李遠於會議前接受媒體聯訪。



關於不義遺址計劃進展，李遠說明，該計劃條例已送交“立法院”審議，首次審查通過，目前確認42處遺址，近期又新增龍潭看守所等兩處。他指出，這些遺址是白色恐怖特定時空的見證，台灣歷史複雜，從國民政府來台後的228事變到戒嚴時期，發生諸多重大事件。他認為真相是和解的前提，並以美術館設定的時間意義為喻，強調不應混淆不義遺址的歷史定位。他提到，清朝與日治時期的古蹟已有標示，如台北監獄，白色恐怖遺址也應如此，名稱或可商討，但時空背景不容改變。



針對“立委”陳玉珍將統戰定義為“統一陣線”，試圖拉攏不同立場者引發的爭議，李遠表示，文化交流與文化滲透應區分看待。在民主自由社會中，他尊重陳玉珍的看法，並回憶小時候受三民主義教育，當時認為用可以透過三民主義統一中國大陸。他強調對這些觀點的尊重，顯示其對文化議題中多元意見的包容立場。