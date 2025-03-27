李四川支持度力壓綠營　最新民調曝光

台北市副市長李四川。（中評社 資料照) 中評社台北3月27日電／2026新北市長選舉，中國國民黨會派誰參選備受關注，其中台北市副市長李四川最被外界看好參選。而根據《美麗島電子報》26日公布的相關民調顯示，若國民黨派李四川參選，支持度將領先民進黨“立委”蘇巧慧和秘書長林右昌等2位綠營熱門人選。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日在網路節目《董事長開講》中，搶先公布最新新北市長選舉可能人選民調，其中，若國民黨派李四川參選，民進黨派林右昌，兩人的支持度為，李四川45.8%、林右昌27.1%。



而若民進黨派林右昌，國民黨派出新北市副市長劉和然或“立委”吳宗憲參選，則支持度為，林右昌33.6%、劉和然31.8%；林右昌34.6%、吳宗憲30.1%。



而若國民黨派李四川，民進黨派“立委”蘇巧慧，兩人支持度為，李四川44.2%、蘇巧慧31.7%。



如果民進黨派“立委”蘇巧慧，國民黨派新北市副市長劉和然、“立委”吳宗憲，藍綠支持度則為，蘇巧慧37.6%、劉和然30.4%；蘇巧慧40.5%、吳宗憲29.8%。



《美麗島電子報》民調調查時間為2025年3月11日至13日，共計完訪新北市民年滿20歲民眾1076人（住宅電話825人、行動電話251人），對性別、行政區、年齡5歲分層、教育程度進行樣本代表性檢定與加權後，已符合母體結構。