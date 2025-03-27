謝龍介批綠搞政治偵防　喊話清德兄懸崖勒馬

謝龍介受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”謝龍介今天受訪呼籲，賴清德領導的政府一而再、再而三，讓人民感受到不斷對政敵政治偵防，下一步就是對立場不同人民，一樣會做政治偵防，才會有這麼多人出來呼籲，希望“清德兄”懸崖勒馬。



“中研院”院士陳培哲等多位學者昨天發布聲明指出，賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。



謝龍介今天受訪指出，這10個月來賴清德控制、介入司法力道加強，而且介入偵辦的案件都是政治性，讓人民想到過去威權戒嚴時代的氛圍，針對對象幾乎都是不同派系或不同政黨，讓民眾想到在做政治偵防，才會這麼多有識之士起了擔憂，把台灣民主化成果打破。



他表示，兩岸制度不同，台灣今天可以屹立不搖在世界舞台，因為我們施行民主化。新“內閣”新政府，賴清德領導的政府一而再、再而三，讓人感受到不斷對政敵政治偵防，下一步就是對立場不同人民，一樣會做政治偵防，才會有這麼多人出來呼籲，希望清德兄懸崖勒馬。



“總統府”也發聲明回應，尊重捍衛不同言論，但是武統抵觸言論自由，謝龍介表示，賣花說花香、賣茶說茶香，執政者也是想聽他想聽的，但這沒必要，應該團結，對意見不同的更要包容。民進黨前輩爭取百分百言論自由，台灣才有今天的開放。現在要走回頭路，對兩岸與國際險峻情勢，台灣面對能量會越來越小。