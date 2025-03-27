柯建銘失控　陳昭姿：以為要去敲韓院長

白委陳昭姿。（中評社 資料照) 中評社台北3月27日電／“立法院”院會25日晚間處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴兩公投逕付二讀案，期間民進黨“立院”黨團總召柯建銘拿拐杖狂敲桌子，導致拐杖被敲斷並砸中國國民黨“立委”徐巧芯。對此，民眾黨“立委”陳昭姿透露，當時柯建銘拿著拐杖在議場到處敲，甚至還去敲主席台，“我們會以為他要去敲韓院長”。



根據《中時新聞網》報導，對於柯建銘用拐杖敲打議事桌，導致斷杖砸中徐巧芯，國民黨表示，將提告並送紀律委員會處理。而柯建銘則冷回，徐巧芯根本好好的，“手上一直揉揉揉，然後破皮”，回嗆偽證要關的、趕快去告。



陳昭姿昨日受訪透露，“我們會以為他要去敲韓院長，因為主席台的深度不是很深”。當時柯建銘拿著拐杖到處敲，先是敲主席台，接著打質詢台，之後開始敲打議場第一排的桌子，並走到民眾黨的位置區，對民眾黨主席兼“立院”黨團總召黃國昌開罵，她直言，柯當時有情緒完全失控的情況，且民進黨沒有人予以阻止。



陳昭姿接著說，照理說，台灣人應會接受反廢死和反戒嚴公投，這兩個公投符合民意，而民進黨之所以這麼反對，可能是兩公投逕付二讀案通過，他們會沒辦法向自身選民交代，所以就採取一路杯葛的手段，不讓議會進行。