陸方列“台獨”打手　謝龍介：兩岸越來越緊張

謝龍介。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）陸配“亞亞”因涉武統言論被迫離台隔天，大陸國台辦昨天在官方網站上新設“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”。中國國民黨“立委”謝龍介今天受訪表示，兩岸關係是相對的，你搞越緊張，大陸也是越緊張。不交流、不溝通這樣氛圍越來愈嚴重，希望兩岸領導人要有智慧。



謝龍介指出，國際情勢動盪，戰爭所有形式困難，兩岸不能用智慧面對，容易擦槍走火，這是我們最擔心的。為何兩岸敵意會升高，這種狀況擦槍走火機率會升高。賴清德用行政命令4月1日軍人要加薪，再來要準戒嚴，要恢復軍法，接連作法都是要提高戰爭可能性，我們在基層走動，感受到人民的擔心。



據大陸國台辦昨晚間最新發布訊息，截至下午，已接獲舉報郵件323封，其中，“內政部長”劉世芳，和民進黨“立委”沈伯洋、吳思瑤、黃捷，以及網紅溫子渝（八炯）、陳柏源等人都在列。



民進黨“立委”賴瑞隆今天受訪表示，亞亞被驅離後，許多親中、親統人士被撤銷記者證，讓他們沒有面子，不要想用各種方式統戰台灣，這沒有效。



至於這份名單還有三位檢察官，賴瑞隆也說，確實異常，連檢察官都在名單內。過去大多是政治人物，這幾名檢察官又與起訴台灣民眾黨前主席柯文哲有關。