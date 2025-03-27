AI對藝文影響　李遠：比賽不可用AI生成品

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”萬美玲27日於“立法院”教育及文化委員會上，針對AI技術在藝術創作中的應用與影響質詢台“文化部部長”李遠時。李遠表示，AI既是創作助力也帶來侵權爭議，“文化部”正蒐集意見研擬“文化藝術應用生成式AI規範指引”，預計2025年6月發布，並承諾5月初提供大方向供委員參考，以平衡創作權益與技術發展。



“立法院”教育及文化委員會27日邀請“文化部部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。



萬美玲質詢時首先聚焦AI技術近年來的快速發展及其在藝術領域的應用，特別提到“文化部”與台灣人工智慧實驗室合作，在花蓮設立流行音樂中心AI實驗基地。她詢問李遠，除花蓮外，“文化部”是否還有其他相關計劃。李遠回應，“文化部”內部正持續討論AI對未來創作的影響與幫助，並說明大方向將嚴格要求比賽不得使用AI生成作品，同時鼓勵藝文工作者善用AI。



萬美玲進一步指出，AI技術在藝術創作中的角色備受關注，既可能成為藝術家的協作工具，也可能因侵權或風格抄襲引發爭議。她問及李遠身為作家，如何看待AI是創作者的威脅還是助力。李遠表示，AI是一體兩面。他舉例，近期“文化部”舉辦的繪本比賽評選後，會特別指派兩名負責AI的評審重新審查得獎作品，以確認是否為AI生成，顯示其潛在危機。但他也強調，AI能大幅提升工作效率，帶來過去難以想像的便利，“文化部”不會完全排斥這項技術。