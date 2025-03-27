被美列骯髒15國？台官方稱未定案、溝通中

左起莊翠雲、江文若、朱美麗、顏慧欣、陳彥良。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普提出的對等關稅即將於4月2日生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更點名“骯髒15國（the dirty 15）”，依據對美貿易量的圖表顯示，台灣也在名單之內。台財經首長27日專題報告均指出，並沒有明確指出台灣就是骯髒15國，但政府會密切關注美方，也會維持加強溝通。



“立法院”財政委員會27日邀請“財政部長”莊翠雲、“中央銀行”副總裁朱美麗、金融監督管理委員會副主委陳彥良、台灣證券交易公司董事長林修銘、證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部”政務次長江文若、“農業部”常務次長杜文珍、“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣等，就“因應美國特朗普政府對等關稅策略與台灣被列入骯髒十五國名單，台灣政府財經相關單位因應策略”進行專題報告並備質詢。財委會輪值召委為中國國民黨籍“立委”賴士葆。



顏慧欣報告說，台灣從貿易順差絕對數字是排名前面，但並未確定台灣有列入骯髒15國，都有模擬各種情境方案。



江文若報告指出，美國提出對等關稅，但具體內容尚不明確，特朗普稱美國利益優先、讓美國再次偉大，要製造業回流美國，並要跨國企業加大投資美國，針對貝森特提出4月2日對骯髒15國進行對等關稅，但並沒明確指出骯髒15國是哪些國家，都是外傳、媒體預測，但“經濟部”會持續密切關注。



江文若說，台灣是美國第7大貿易夥伴，名次有上升，台美貿易成長了4.2%，台美逐漸深化合作，台灣出口美國電腦配件等相關半導體是1141億美金元。面對供應鏈移轉，特朗普為解決不平等貿易，台灣有三大方案，吸引來台投資已超過2兆元新台幣，共有1600家廠商通過審核。台灣對美貿易順差增加，美國是台灣主要投資國。美國就占台灣整體對外投資的最大11.5%。另外中國占台灣對外投資比重下降到7.5%。