凌濤：抹紅清算的麥卡錫幽靈正對準蔣萬安

國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴政府的麥卡錫亡靈已對準蔣萬安。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）北一女中國文教師區桂芝日前接受“央視”訪問，質疑賴清德稱中國大陸是“境外敵對勢力”，遭檢舉後被校方約詢。中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天對此表示，抹紅清算的麥卡錫幽靈除了在“中央”肆虐，現已飄進台北市政府，對準台北市長蔣萬安。



凌濤說，區桂芝的約談，是因為“教育部”的“國教署”函轉台北市教育局，如果今天台北市沒有依照“國教署”的要求來進行約談，是不是區桂芝之後會受到“中央”更大的壓力，甚至是司法調查迫害或清算？他要呼籲“賴政府”，尊重教師的言論自由發揮，別再追殺清算。



國民黨中央黨部今天早上召開有關民眾支持嚴審預算的民調記者會，與會的凌濤針對區桂芝遭約談事件做出以上表示。



區桂芝昨證實北一女校長陳智源26日有找她晤談，校長並無表示要求做處置或改正，最後將晤談內容回覆教育局。



凌濤呼籲“賴政府”，如果台北市教育局依法尊重教師的言論自由，在過程中經過約談調查，也還給區桂芝一個清白，“賴政府”能否停止追殺清算，停止讓麥卡錫幽靈繼續肆虐台灣社會。



凌濤也提及，“賴政府”的麥卡錫亡靈現在正對準蔣萬安，包括台北市政府的發言人李振軒，因求學時期曾到北京清華大學擔任交換學生，目的當然是希望兩岸學術文化可以交流，讓兩岸可以更和平穩定，結果也被挖出來抹紅，“賴政府”的麥卡錫主義搭配黑熊學院的清算，要到什麼程度才停止？



凌濤說，今天如果是李振軒因此被清算，下一次就有可能是台灣所有大專院校在做實習或兩岸交流的所有學生，“賴政府”現在是要把大刀砍向進行兩岸交流的青年學生嗎?國民黨絕對不同意，所以必須表達支持台北市政府以及市長蔣萬安，面對“中央”接下來的清算抹紅，一定要站穩腳步，全力回擊。

