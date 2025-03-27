區桂芝：憂重回戒嚴　市府：她未違教育中立

北一女國文教師區桂芝上午接受訪問。（照片：中時新聞網） 中評社台北3月27日電／北一女國文教師區桂芝日前接受大陸央視訪問，質疑賴清德稱中國大陸是“境外敵對勢力”。近日遭人檢舉於課堂發表政治言論，疑似違反教育中立，被校方約談。台北市教育局今天表示，經校方查證，區桂芝無違反教育中立。區桂芝上午也出面受訪表示，現在的氛圍又要重回戒嚴時代嗎？她心裡其實是忐忑不安的。



根據《中時新聞網》報導，區桂芝首先向學校行政人員、校長道歉，“因為我造成他們的困擾，既然有無法解釋的模糊空間，民眾又好像很不爽，日後我出來說明什麼事，會選在學校下班後的時間，不造成學校困擾”。



區桂芝強調，她不希望被外界認為打著北一女的招牌，她只是一名單純的老師，不想影響學生，也不想造成學校困擾。上央視接受採訪，因對方提出的採訪要求為談論傳統文化，基於討論教育議題，任何媒體邀約她都樂意。



對於專訪中提到賴清德，區桂芝說，她當時立刻想到“我媽媽變成境外敵對勢力，那我們該怎麼辦”，她說，經歷小時候戒嚴的經驗，父母及爺爺奶奶、外公外婆隔絕40年以上，“現在的氛圍又要重回那個時代嗎？我心裡其實是忐忑不安的”。



北市教育局表示，關於北一女中老師區桂芝遭陳情一案，為“教育部”國教署轉民眾陳情，教育局依程序請學校瞭解，經校方查證回覆，並沒有學生反映區桂芝在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立，尊重教師專業自主權及言論自由。