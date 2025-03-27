藍營桃園議會黨團挺6藍委　向民進黨開戰

國民黨桃園市議會黨團總召林政賢領軍反惡罷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團今日召開“反惡罷、反廢死”記者會，國民黨桃園市議會黨團總召林政賢痛批綠營發起的全台大罷免行動野蠻又惡質，民進黨只會以“騙騙騙”的方式，造謠抹黑，以“騙術治國”，進行全台瘋狂大惡罷，國民黨桃園市議會黨團將作為桃園6藍委的後盾，全面向民進黨開戰。



國民黨桃園市議會黨團今日召開“反惡罷、反廢死”記者會，包括黨團總召林政賢、副總召舒翠玲、陳美梅，副召王仙蓮、錢龍及國民黨籍桃園市議員詹江村、徐玉樹、梁為超、楊朝偉、吳進昌、劉熒隆、張桂綿、李柏坊、陳韋曄、黃婉如、孫韻璇、周玉琴等人都到場出席。



林政賢表示，國民黨桃園市議會黨團對於民進黨及側翼發動的大罷免行動，表達譴責及反對立場，尤其在罷免過程，以仇恨動員的方式，讓政黨之間的和諧蕩然無存，原本選民投下神聖一票選舉“立委”，任期應該是4年，但是民進黨為了在“國會”能變成多數，竟然發動無差別式罷免“立委”，激化地方對立，世界上所有政府，沒有一個這樣做。



林政賢指出，國民黨桃園市6名“立委”，在上任一年多的時間，為桃園市爭取很多建設及經費，這些都有案可查，而且通過25年未修改的財劃法，讓桃園市1年增加經費259億元，挹注桃園市的財政，對桃園市未來建設發展，具有實質性的助益。



他舉例，桃園市第四選區“立委”萬美玲是全院及教育委員會最優質“立委”，完成30年沒有修的國民教育法、16年沒有修的特教法、學生輔導法、學校衛生法，現在正在修的營養午餐專法，5年來爭取了550億“中央”的教育補助。桃園市第一選區“立委”牛煦庭是“立院”記者聯誼會問政評鑑第一名，兩位在“立院”出席率100%，法案提案數及聯署超過百件。