葛如鈞肯定李遠將要飯碗轉為聚寶盆說法

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電(記者 俞敦平)日前藍委陳玉珍針對文化界提出“丟掉那隻要飯的碗”的發言，“文化部長”李遠日前下鄉宣講大罷免時，手持一個大碗公反酸。今天藍委葛如鈞於“立法院”教育與文化委員會質詢“文化部部長”李遠時，這別準備了一個由塑膠洗臉盆製成的“聚寶盆”，肯定李遠提出要將“要飯碗”轉為“聚寶盆”的說法，並強調他應該是煮飯的人，盼“文化部”提升產業價值與勞動保障。



27日，“立法院”教育與文化委員會邀請“文化部部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。藍委陳玉珍曾留言稱文化界應“丟掉那隻要飯的碗”，李遠則在下鄉宣講大罷免時手持碗公反擊，表示要將其變成“文化的聚寶盆”。



葛如鈞質詢時首先關注“文化部”預算解凍進度。他指出，賴清德已於3月21日公布總預算，“文化部”今年預算較去年增加近20億元(新台幣)，但凍結34億。他質疑“文化部”是否準備好解凍案，並何時提交報告。李遠坦言尚未準備好，解釋凍結數量龐大，報告撰寫耗時，且部分解凍條件難以達成，例如要求追回款項或交出公務資料，讓他難以執行。他強調，“文化部”實際預算大幅縮水。



葛如鈞接著提到李遠近期帶著碗公下鄉宣講“不是要飯的”，並肯定其身分並非乞討者，而是掌管近300億元預算、年薪逾250萬元的“部長”。他表示，凍結34億元中有八成可透過書面報告解凍，質疑李遠未積極推動。李遠則回應，解凍並非簡單提交報告，需滿足特定條件，有些甚至牴觸原則，他無法輕易妥協。葛如鈞追問何時提交第一個解凍案，李遠未給明確時間，僅表示問題複雜，需逐步處理。