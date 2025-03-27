防衛韌性演練台南登場　蕭視導AIT處長陪同

首場全社會防衛韌性委員會實地演練在台南市登場，蕭美琴到場視導，美國在台協會（AIT）處長谷立言站在蕭美琴的正後方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月27日電（記者 蔣繼平）“總統府”首場“全社會防衛韌性委員會實地演練”27日在台南市登場，賴清德、蕭美琴分別到場視導。本次實地演練規劃分成A、B兩情境同步進行。A情景場地在台南市南寧高中，演練疏散撤離及避難收容，蕭美琴於上午10時抵達現場視察。B情境場地在安平港旅客服務中心與育平郵局對面廣場，演練關鍵基礎設施及擴充急救醫療場所。賴清德將於中午12點30分抵達B情境現場育平郵局對面廣場視察演練情況。



“2025全社會防衛韌性委員會實地演練”今天在台南市南寧高中進行A情境模擬規模9地震後引發海嘯，進行短期收容災民，現場動員300人進行大規模疏散撤離及避難收容處所演練，蕭美琴上午10時來到台南市南寧高中的風雨球場視導，過程停留約一小時。陪同者包括“國安會秘書長”吳釗燮、民進黨籍台南市長黃偉哲、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人。



A情境為規模9地震引發海嘯，台南市南區受海嘯影響區域的民眾疏散至鄰近避難收容處所（南寧高中），進行短期收容。主要驗證項目為“大規模疏散撤離及避難收容處所開設”，現場參與演練民眾約300人左右。演練科目包括區級應變中心成立、防災協作中心開設、警報傳遞與發放、交通及疏散撤離、物資盤整暨調度運作等。