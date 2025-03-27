柯建銘揚言將韓國瑜與藍白委送紀律委員會

柯建銘今天再批韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在25日晚間6點已過會議時間，卻召開會議，民進黨一再強調會議無效。在國民黨要求將民進黨“立法院”黨團總召柯建銘送紀律委員會處理，民進黨團今天也召開記者會，要求將韓國瑜與藍白“立委”送到紀律委員會。



柯建銘今天主持黨團會議，由幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、綠委林楚茵、郭昱晴、林月琴等陪同。



柯建銘怒批，“立法院”議事人員是公務人員要依法做事，國民黨說要把他送紀律委員會，“那我要把韓國瑜、藍白‘立委’都送進記錄委員會”，開會時間已經過了還能開會嗎？晚上7點15分進去開會，還要“行政院長”卓榮泰回來備詢，“說你夭壽還太客氣，是真的夭壽”。



柯建銘再嗆聲，“徐巧芯你有種趕快來告我！”誣告是有刑責。秘書長周萬來等議事人員應該移送法辦，國民黨今天就可以去開會，什麼都可以幹，韓國瑜今天可以晚上去開會，要過什麼就過什麼大放送。開會時間已經過了，還能開會嗎？韓院長你當大家是白癡嗎？已經被死刑槍斃了，還能繼續犯罪嗎？何其荒謬。



他也說，藍白違法亂紀無法無天，天理昭昭、法網恢恢，舉頭三尺有神明，如此邪惡的藍白陣營，台灣人民要站出來。第二階段連署一定要來拼。



柯建銘今天再度召開記者會痛批韓國瑜，他說，“立法院”裡面諜影重重、黑道重重，韓國瑜無法無天，周萬來是周亂來，兩人沆瀣一氣，攻破“立法院”堡壘。但是昨天他們去找韓國瑜與周萬來，兩個人都跑了，跑得了和尚，跑得了廟嗎？昨天連院務會議都跑掉沒有開，院長可以不開會嗎？這完全是配合中國。



他也說，大罷免時代當然你們怕了，用盡所有手段通過反戒嚴、反廢死公投，再怎麼無法無天，韓國瑜你沒有頭髮，但是上面還有天。現在罷免第二階段連署，一定用盡所有方法要阻擋，甚至國民黨“立委”賴士葆、王鴻薇提案買票，要發給人民現金新台幣1萬元。 如此荒謬，朱立倫昨天還講賴清德破壞團結、破壞言論自由，朱立倫你們根本是在搞黨主席爭奪戰，跟趙少康、侯友宜在搶。



吳思瑤表示，稍後民進黨團會發出朝野協商要求，“立法院”不能偷雞摸狗、吃相難看、霸王硬上弓，“立法院”已經發出公文，針對兩個公投從週二開始進入一個月協商期，必須要對於違法會議協商，但他們心知肚明藍白不會理會。吳思瑤也說，以後“立法院”當夜總會，晚上來開會要通過什麼就過，明天議事攻防大家拭目以待。