綠瞄準謝龍介？國民黨：恐嚇在野、準戒嚴

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）台南地檢署以調查“死亡連署”為由日前搜索中國國民黨台南市黨部，並以涉犯偽造私文書等罪嫌，聲押兩位幹部獲准，傳出此案可能向上延燒至兼任台南黨部主委的國民黨不分區“立委”謝龍介，甚至是國民黨中央黨部。對此，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天表示，偽造文書的案件可約談調查，但用搜索、羈押禁見的司法大刀恐嚇在野黨，這是什麼樣的準戒嚴狀態？



中國國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝因罷綠委連署書中出現已逝者，日前已遭羈押禁見。



針對藍軍罷綠委出現死者連署，民進黨繼三月初告發後，民進黨發言人吳崢與律師許渝澤今日上午再度前往台北地檢署按鈴告發。



凌濤強調，國民黨本周一也已向北檢提出檢舉，罷藍委團體相關的死亡連署狀況，偵辦進度在哪裡？是否會用同樣的強度來偵辦？綠色司法的雙標，真的會讓民眾深深感受到恐懼。



媒體報導，檢調偵辦罷免綠委林俊憲、王定宇提議名冊出現死亡連署案，近程對象是南市黨部主委謝龍介，若連帶啟動其他縣市檢調偵辦其餘罷綠“立委”的死亡連署，遠程目標則是以組織犯罪名目，直攻國民黨黨中央。



凌濤表示，針對死亡連署或偽造文書案，檢方要依法查辦都尊重，但要質疑的是，為何需要史無前例地用搜索扣押、羈押禁見的執法強度，顯然是在恐嚇在野黨，也增添綠營大罷免的柴火。



國民黨發言人楊智伃也說，依“中選會”提供的罷免案涉及偽造文書件數，前5名都是罷藍委團體，包括罷免藍委游灝團體有14件，罷免新竹市長高紅安的團體13件，罷免藍委馬文君的11件等等，這些想請問地檢署辦不辦？搜不搜？要不要羈押禁見？



楊智伃說，檢調會用相同的方式來對付這些罷免團體嗎？必須提出嚴正呼籲，“賴政府”不要把司法變成大罷免的政治工具。