卓榮泰下令管制陸生學習台灣關鍵核心技術

左起邱泰源、林明昕、李慧芝、林國顯、李世德出席院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）賴17條升高抗中，台“教育部”日前連續2波宣布，禁止台灣高校與10所中國大陸高校交流。“行政院長”卓榮泰27日再度下令，要求各部會盤點關鍵核心技術項目提報予“教育部”，研商管制陸生研修台灣關鍵核心技術。



“行政院”27日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“政務委員”林明昕、“衛福部長”邱泰源、“交通部次長”林國顯、個人資料保護委員會籌備處主任李世德出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會中表示，“教育部”將召開管制陸生修讀關鍵核心技術項目跨部會研商會議，關鍵核心技術包括“國防”相關科技，及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術，請各部會務必確實盤點所屬核心關鍵技術項目，於“教育部”召開的跨部會研商會議中完成通報。尤其是“國科會”、“國防部”、“經濟部”、“農業部”、“數發部”、“海委會”等”掌握關鍵核心技術的部會要確實提報，以利後續管控，確保“國家安全”。



台“教育部”2月20日宣布，禁止台灣大專院校再與中國大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校交流，且不再採認學歷。2月28日再度宣布，由工業跟信息化部主管的“國防”七子”7所大學，包括北京理工、南京理工、北京航空航天、南京航空航天、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北大學等校，為防止關鍵科技技術遭竊，禁止台灣學校與這7所大學交流。





