台“央行”朱美麗：美對等關稅違WTO精神

朱美麗。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普提出的對等關稅即將於4月2日生效，台“中央銀行”副總裁朱美麗27日答詢時表示，美國違反WTO世界貿易組織精神、最惠國待遇，美國從自己的觀點去看並不是很妥適，台灣要讓美國瞭解台美有很多共識性。她認為，台灣仍有空間與美國談判。



“立法院”財政委員會27日進行“因應美國特朗普政府對等關稅策略與台灣被列入“骯髒15國”名單，台灣政府財經相關單位因應策略”專題報告並備質詢。



民進黨“立委”李坤城質詢時直接挑戰藍委賴士葆說，台灣又不是“骯髒15國”，特朗普都還沒宣布，不懂賴士葆排這會議主題？賴士葆說，他很少插嘴委員的質詢，但李坤城對這題目有疑問，他澄清是根據很多台灣媒體、外國媒體路透社等都有點名台灣是骯髒15國。李坤城回嗆，管它是路邊社還路透社，特朗普就還沒宣布。



綠委吳秉叡質詢表示，台灣賺美國的錢是排第6名，所以要負責任，要對美國客戶好一點，台灣可幫助、該承擔就承擔，要多採購美國的東西，希望台灣優良廠商多去美國投資，因此台積電也才會去增加千億美金投資。不是都完全站在台灣角度而已，國際互動要有道義，台灣今年貿易順差絕對將超過800億美金，因此台灣對美國貿易平衡是當務之急。



綠委鍾佳濱強調，台美關稅是公平的，有些品項課徵少、課徵多，台灣或許在美國眼中不是很貿易相等，但跟其他國家跟美國相較，台美並不是差距特別大，台灣要向美國多買軍購。

