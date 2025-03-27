全社會防衛韌性演練　AIT率使節團觀摩

首場全社會防衛韌性實地演練27日在台南市登場，蕭美琴到場視導，AIT處長谷立言、“國安會秘書長”吳釗燮站在身旁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月27日電（記者 蔣繼平）“總統府”首場“全社會防衛韌性實地演練”27日在台南市登場，台南市南寧高中進行A情境模擬規模9地震後引發海嘯，進行短期收容災民，由於現場人數眾多、網路一度大塞車，有受邀到場的全社會防衛韌性委員好奇詢問沒網路如何報到？現場主持人回覆“現場用紙本、靠低軌衛星維持通訊”。



此次實地演練邀請駐台使節出席觀摩，由美國在台協會處長谷立言率隊，歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡駐台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等皆有代表到場觀摩。



A情景場地在台南市南寧高中，演練疏散撤離及避難收容。B情境場地在安平港旅客服務中心與育平郵局對面廣場，演練關鍵基礎設施及擴充急救醫療場所。



“2025全社會防衛韌性委員會實地演練”今天在台南市南寧高中進行A情境模擬規模9地震後引發海嘯，進行短期收容災民，現場動員300人進行大規模疏散撤離及避難收容處所演練，蕭美琴上午10時來到台南市南寧高中的風雨球場視導，過程停留約一小時。