藍民調：72%民眾支持嚴審預算　青年最挺

國民黨今天公布民調，超過七成民眾支持嚴格審查總預算。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開有關嚴審預算民調記者會，民調顯示，有高達72%的民眾支持“立委”嚴審政府總預算，其中，最支持的就是20到29歲族群，占83.5%，支持暫時凍結預算的交叉分析中，30到39歲與20到29歲都佔73%，可以看到國民黨主張撙節預算受到年輕族群的支持，國民黨立場非常清楚，節省的預算視需求，希望能投注在“國防”軍備上，這會比民進黨只會嘴上喊抗中保台更實際。



國民黨今天召開“台灣民意挺嚴審總預算大公開！反共不能嘴砲，省錢投入軍備”記者會，包括智庫副執行長、桃園市議員凌濤和新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃等人出席。



這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。



江怡臻表示，民調顯示有高達72%的民眾支持“立委”嚴格審查預算，其中非常支持高達42.3%，還算支持也高達了30%，顯示民意非常支持在野“立委”執行職責，嚴審預算不讓民進黨擺爛。



江怡臻強調，民進黨為何對嚴格審查預算如此反彈？原因正是民進黨的弊案正在偷走納稅人的錢，包括錯誤能源政策導致台電撥補高達4000億；“農業部”進口爛蛋要損毀5429萬雞蛋，弊案花費超過2億；民進黨更耗資高達58億元打造台灣plus頻道，但目標達成率不到一成等等，民進黨弊案連連，還好意思要“立委”不嚴審預算？

