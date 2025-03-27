再出手！民進黨告藍1700名死人連署罷免

民進黨發言人吳崢與律師許渝澤。（照:民進黨提供） 中評社台北3月27日電／民進黨針對藍軍罷綠委出現死者連署，繼日前提告，民進黨發言人吳崢與律師許渝澤27日再度前往台北地檢署按鈴告發。吳崢表示，罷綠委連署書不合格率高達三成，甚至超過1700位已去世的公民，是系統性的抄名冊，偽造不存在的民意，對涉犯違法一定追究到底。後續針對其他選區，也將持續搜證，秉持“上窮碧落下黃泉”的精神，追根究柢。



台南地檢署日前以調查“死亡連署”為由日前搜索中國國民黨台南市黨部，並以涉犯偽造私文書等罪嫌，羈押台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝。



民進黨委任律師許渝澤說，罷免連署存有大量死亡連署情事，相關行為人涉犯違法的事證明確，為維護正常的民主、法治運作予以告發，請檢察官對相關涉案人、涉案事證，都能嚴格查明。



吳崢表示，今日代表民主進步黨針對國民黨在全台各地的死亡連署再次提出告發，其中，上次於3月7日，已針對四區“立委”惡情連署情事進行告發，今日就張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、許智傑、黃捷、陳俊宇、吳沛憶、林俊憲等民進黨九個區域“立委”被罷免的連署偽造文書狀況，備齊相關事證，向北檢進行告發。



吳崢表示，自從上次告發後，仍有持續蒐證各地違法抄名冊偽造文書的證據，透過地方選委會公布數據可以看到非常清楚，國民黨針對民進黨“立委”發動的罷免連署，不合格率基本都在三成，甚至高達四成，死亡連署部分，根據我們的統計，目前在全台灣，國民黨發起罷免綠委的連署名冊中已經出現，總計超過1700位已經去世的公民，又出現在國民黨的罷免連署清冊中。