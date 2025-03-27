挨轟與美談判無作為　台官員不斷跳針說等4月

顏慧欣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普提出的對等關稅即將於4月2日生效，多名中國國民黨籍“立委”27日質詢質疑，台官方到底有無任何實際談判作為及各種應對措施？很遺憾連委屈都說不出來。“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣跳針重申答詢，都有掌握、評估、模擬各項措施，但都要等4月特朗普的具體政策出來，才有通盤討論思考。此言一出又挨轟居然要等政策出來才討論。



藍委李彥秀質詢，台灣可能被列“骯髒15國”，公平嗎？台灣骯髒，不感到委屈嗎？她很遺憾官員們居然都說不出來，台灣有無要與其他14國聯合向WTO世界貿易組織申訴？美國違反WTO精神，加拿大、墨西哥都被特朗普突襲。早就該有因應作為，居然要等4月2日才開始盤點，那特朗普上任初期4個月，台灣開的會都白開？沒東西跟美國談判？台灣一定被列入“骯髒15國”，官員都在呼嚨“立法院”。台灣對美貿易順差去年是739億元美金，今年又順差呢？她支持購買能源、黃小玉、軍購，但要買到多少才能平衡？



顏慧欣說，都有掌握，密集舉行會議，都有準備好，看到有些國家也有展開制裁，台灣政府都在評估，要知道實際15國是哪些，因美國負責談判的人剛上任，有透過書信往返、維持溝通，等有完全瞭解相關資訊後，會研擬方案給台灣內部參考，等4月公布後才能瞭解、並準備具體談判基礎。莊翠雲補充說，美國有自己立場，但台灣也都有各種方案，“政院”開會很密集、綿密，不會等到4月2日才有討論，方向確定，談判時才能談。



藍委賴士葆質疑，江文若日前被派去美國華府，結果竟不是溝通，是單純蒐集情資，蒐集情資去上網Google就好，為何“經濟部長”郭智輝不用去？江文若能力比郭智輝強？特朗普是生意人，台灣去年賺了美國700多億美金，都要吐出來嗎？他直接教官員們，2024年美國近前三大貨品，最高稅率是其他石油原油瀝青占2千多億新台幣、關稅是零，其次是其他積體電路、機器零件。前3項採購倍增即可減少155億易順差，零關稅盡量多買。

