陳昭姿痛心寒蟬效應　沒醫師敢來談柯病情

民眾黨委員陳昭姿本身是藥師，曾任職台大醫院、和信醫院，醫界人脈深。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案、京華城圖利案遭羈押禁見，近日血尿惡化，本身也是醫師的妻陳佩琪認為有急性腎損傷之虞，律師已向台北地方法院遞狀聲請具保停押。民眾黨籍“立委”陳昭姿27日感嘆，即便是她熟識的醫師朋友，卻沒有一位敢來記者會說明，台灣已經出現寒蟬效應，柯的病情已耽擱一段時間了，出事北檢承擔得起嗎？誰承擔的起？讓柯出來好好的治病！



本身是藥師，曾任職台大醫院、和信醫院的陳昭姿感嘆道，2012年3月陳水扁在獄中生病，她找醫師擔任醫療小組召集人時，也沒有任何一位教授敢當，她去找柯文哲時，柯2秒鐘就義不容辭地答應，第一句話問“為什麼沒有幫陳水扁成立醫療小組？”她不知道是不是老天捉弄，今天謝炎堯醫師第一句話也是問“你們不幫柯文哲成立醫療小組嗎？”她很感謝謝炎堯願意擔任柯文哲醫療小組召集人。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被台北地檢署起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院3月20日首度提訊柯文哲，進行準備程序庭，律師團於庭上透露，柯文哲在台北看守所身體健康出狀況，有血尿情況。



台灣民眾黨27日下午召開臨時記者會，說明柯文哲在台北看守所持續血尿，具緊急就醫需求，需申請住院就醫的狀況，也將委託律師儘速提出緊急就醫申請。柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨籍“立委”陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人出席。



陳昭姿表示，她的背景可以聯繫上許多醫師教授，她整個早上都在聯繫有份量、有權威性的教授出席記者會說明，但即便是她長期熟識好友，卻沒有一位醫師敢來記者會，後來她試著聯繫資深的醫師前輩謝炎堯，剛好謝炎堯在台大醫院，聽了立刻一口答應，跑來民眾黨中央討論病況。

