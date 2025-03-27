綠衝院長室問昨怎神隱？韓國瑜：耳朵被吼傷

民進黨團幹事長吳思瑤率綠委衝“立法院長”室，韓國瑜接下民進黨團要求協商的公文。（中評社） 中評社台北3月27日電／“立法院”25日晚間6點之後，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜仍繼續開會，並且通過國民黨團的反戒嚴、反廢死兩公投提案逕付二讀，引發綠營不滿。民進黨團幹事長吳思瑤26日帶隊找韓國瑜、秘書長周萬來一整天未果。吳思瑤、書記長陳培瑜等民進黨“立委”27日下午再前往“立法院長”辦公室“協尋韓國瑜”，正巧遇上韓國瑜剛進辦公室準備接待外賓，隨即親自將黨團函交給韓國瑜，除重申針對25日夜間延長開會的部分提出嚴正抗議外，也籲請韓國瑜召開黨團協商，確認該次會議議事錄。



吳思瑤率領陳培瑜、賴惠員等人從“立院”議場走到韓國瑜辦公室，正式發出朝野協商要求，這次韓國瑜則親自接下民進黨團公文，吳思瑤並表示“昨天院長讓我們等了一天，但是明天還是要給我們交代”。韓國瑜說，“因為我前天耳朵被吼，受傷了，職業傷害”，並承諾之後就開朝野協商討論此事，隨後就進入辦公室準備接待外賓。



媒體報導，為抗議藍白25日於“立法院”會闖關兩公投，民進黨團總召柯建銘27日於議場前批評，韓國瑜及國民黨違法亂紀，在不是開會時間違法通過議案，簡直是無法無天，再怎麼離譜也不該如此，“立法院”被國民黨變成中共的人民大會堂，這是何其嚴重？