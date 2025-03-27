花蓮七星潭變身美術館　疊石藝術季浪漫登場

花蓮“曼波新城太平洋國際疊石藝術季”，藝術家齊聚七星潭海灘，以疊石創作。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮3月27日電／花蓮縣政府與新城鄉公所攜手舉辦“曼波新城太平洋國際疊石藝術季”，邀請英國、瑞典等8名海內外地景藝術家齊聚七星潭賞星廣場旁海灘，以疊石創作，為這片美麗的海岸線注入藝術新活力。清明連假前將全數完成，後續還將舉辦特色市集、音樂表演及石藝展覽等。



位於新城鄉的七星潭每年有3、40萬遊客到訪，欣賞壯闊海景。本次藝術季邀請了8位國際知名的地景藝術家，包括來自英國的James Brunt、Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，以及台灣的藝術家馬耀、林立仁、了嘎·里外、黃裕榮，與東華大學藝術與設計系蔡文慶教授及學生創作團隊等共同參與。他們秉持著“就地取材、與自然共創”的理念，運用海灘上的石材與漂流木，透過堆疊、排列與構築等方式，創作出與自然景觀融為一體的藝術作品，展現出簡約而富有張力的藝術語言。



花蓮縣政府觀光處表示，這幾天在七星潭賞景廣場旁海灘，就可以看見藝術家們創作的身影，他們運用七星潭特色鵝卵石海灘，加上漂流木，透過堆疊、排列與構築手法，創作一件件美麗作品，與大自然景色融為一體，讓七星潭有如一座天然美術館。其中部分作品已完成，就地展出，所有作品在清明連假前都能完成，歡迎民眾利用假期到花蓮走一走。