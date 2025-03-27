台灣第一高樹“大安溪倚天劍”樹高84公尺

從樹下仰望台灣杉巨木“大安溪倚天劍”。（The Tree Project提供） 中評社台北3月27日電／台灣杉與紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木，雖然很少如檜木般形成大面積純林，但台灣杉分布在中海拔霧林帶的台灣杉，常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種。而全台最高的樹，由台灣杉巨木“大安溪倚天劍”以84.1公尺的高度稱霸。



由農業部林業試驗所與成功大學研究人員等所組成“找樹的人”團隊，在2023年春節期間於鄰近大安溪源頭溪谷，找到實測樹高84.1公尺的台灣第一高樹台灣杉“大安溪倚天劍”。林試所今年三度邀請澳洲“The Tree Project”主持人Steven Pearce來台，為大安溪倚天劍拍攝等身照，今日舉行發表會。



發表會由澳洲專家Steven Pearce說明拍攝過程，成功大學空間與測量學系教授王驥魁說明尋樹過程。



以台灣為拉丁屬名的台灣杉，與紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木，雖然很少如檜木般形成大面積純林。分布在中海拔霧林帶的台灣杉，常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種。



林業試驗所提到，“找樹的人”團隊利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木。在2023年1月團隊利用光達探勘資料，經過6天的山區跋涉、實地攀樹測量，發現台灣杉巨木大安溪倚天劍，直到目前仍為台灣第一高樹。



林試所表示，研究團隊並在2023年受到永豐餘消費品實業的贊助，於台灣杉的分布熱區：本野山區域，利用空載光達進行精密的測量調查，所拍攝的光達點雲資料，經過2024年一整年的分析處理，確定沒有樹高超越“大安溪倚天劍”的樹。



林業試驗所在2017及2022年邀請澳洲攝影團隊The tree project，該團隊所拍攝的作品包含澳洲與紐西蘭的珍稀樹木，獲獎無數並於各大美術館展出。澳洲攝影團隊接受英國國家廣播電視台BBC的採訪，是技術與學識受到國際公認的專家學者。該團隊2017年所拍攝棲蘭台灣杉三姊妹（樹高69公尺）等身照及2022年的桃山神木等身照（樹高79.1公尺），成果影像頗受好評，也使民眾深切意識到台灣杉巨木的宏偉。



林試所今年再度邀請澳洲專家Steven Pearce來台掌鏡，為台灣第一高樹“大安溪倚天劍”拍攝等身照，也很可能是該研究團隊的收山之作：最後一次為台灣杉巨木等身照拍攝、進行難度甚高的遠征活動。



成功大學空間與測量學系教授王驥魁說，團隊能精準到實地拍攝，仰賴光達技術。此技術可快速取得大面積的三維空間資料，從下方地面點到上方離地最高點的差距，可測出樹高，基礎資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與內政部地政司執行的全台空載光達技術拍攝資料。



王驥魁說，資料龐大，第1次結合網友協助完成判讀，第2次運用AI加速判讀，目前所知全台有941棵65公尺以上高度的巨木，另外也判讀確認台東本野山地區是全台巨木最密集地區。但發現全台10年消失46棵，以此推算200年會全數消失，原因目前不明，僅能推測有的長在陡坡，抓地力可能不夠倒了、消失，真正原因尚待研究。