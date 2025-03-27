墾丁台灣祭旅宿房價飆九倍　屏東縣府開罰

台灣祭4月將盛大登場，為防止業者趁機哄抬房價，屏東縣府交通旅遊處啟動全面稽查行動。（照片：屏東縣政府交通旅遊處） 中評社台北3月27日電／台灣祭將於4月3日至5日在屏東墾丁登場，有民眾在社群平台反映，活動期間發現墾丁地區一間旅館哄抬價格。台“交通部觀光署長”周永暉今天表示，業者應該自律，才能把大環境做得更好。屏東縣政府則表示，經查該旅宿業者為非法經營，將依發展觀光條例第55條開罰，並勒令歇業，也將持續加強稽查。



媒體報導，屏東獨立音樂品牌台灣祭，去年為墾丁帶來大量人潮，期間核心地區接近滿房；今年熱潮延續，有民眾在臉書社團反映，發現有一間旅館哄抬價格，平日時獨立套房價格一晚新台幣895元，活動期間同套房加一床，價格竟升至7980元。



周永暉今天受訪時表示，肯定地方政府在經營地方景點時，讓旅客可以留宿，所以很多合法業者經營也很在地化，當然需要取締時，地方政府都會取締。有些業者需要自律，口碑行銷也很重要，有一些品牌經營得還不錯，應該給予肯定，這樣才能把環境做得更好。



屏東縣政府交通旅遊處表示，民眾所反映旅宿“No Parking Lot”，經查為非法旅宿業者，已違反發展觀光條例，將依發展觀光條例第55條，處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。



屏東縣政府交通旅遊處指出，台灣祭活動在4月3至5日舉行，為防止業者趁機哄抬房價，將啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明。建議旅客在預訂住宿前，除查詢“交通部”觀光署台灣旅宿網，也可參考屏東縣金鑰獎友善店家資訊，再直接與合法旅宿業者聯繫或透過業者訂房系統下訂。若旅客發現業者疑似意哄抬房價，可向屏東縣長信箱或1999專線陳情。