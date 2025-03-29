邱世卿：賴當局藉備戰塑造恐懼達政治目的

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月29日電（記者 方敬為）台軍方近期接連舉辦“漢光41號”演習以及“城鎮韌性”演習，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，這一系列活動其實主要是做給台灣民眾看的，意在讓民眾感受到戰爭壓力逐漸上升，對內塑造恐懼，以利“賴政府”持續操作“抗中保台”，以達到政治目的。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



台軍今年度漢光41號演習，從今年2月展開“高階幹部圖上兵推”啟動，4月將接續“電腦輔助指揮所演習”、7月份則進行“實兵演練”。根據軍方報告，今年演習以大陸灰色地帶進入及2027年攻台可能行動為想定發展基礎，引發熱議。同時賴清德將過去“萬安”、“民安”兩大演習整合，今年推出“2025城鎮韌性演習”也預計在4月登場。



分析台軍戰備動作頻頻，邱世卿認為，這一波無論是漢光41號演習，還是所謂的“城鎮韌性演習”，大概可以從這些脈絡裡面看出一點，這些演習對外宣示的部分偏低，對內所塑造的氣氛才是重點，民進黨政府希望讓台灣人民感受到戰爭的壓力，是做給島內民眾看的。



他指出，過去漢光演習是單純軍方的事情，但今年漢光41號演習，擴大到民防以及各縣市上面，有意讓社會感受緊張的情勢，今年看到的這些演習，雖然有擴大規模，強調實戰化，但細看其實與過去相比，也沒有太大不同，軍方還是按照以前制定的固有作戰計劃，包括演習的內容、科目、方式、指揮方法都差不多。



邱世卿說，在所謂民防演習的部分，可以看到大部分都是抄烏克蘭在戰場上的作業，也就是將烏克蘭進入戰爭事態後因應的經驗複製過來，並經過“修修剪剪”，然後套用到台灣身上。