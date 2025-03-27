避免藍委半夜闖入　綠委議場門口貼封條

民進黨“立委”在議場門口貼上封條。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團抗議“立法院長”韓國瑜，周二院會會議在晚間6點之後仍召開，痛批藍白陣營違法開會，會議無效，民進黨“立委”週三也在議場展開排班，昨天到院長室撲空後，下午找到韓國瑜遞上朝野協商通知。民進黨晚間6點約40位“立委”共同在議場前召開記者會，並且把“立法院”議場四個出入門，用自製白色封條封鎖住，避免半夜藍委再闖議場。



民進黨自製白色封條寫著“違法會議、決議無效”。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘帶領將近40位綠委召開記者會，一樣同批“立法院長”韓國瑜與藍白陣營，還說要讓藍白陣營在地球上消失。



柯建銘與綠委站在議場前喊口號“大罷免！大成功！顧台灣！救台灣！”柯建銘表示，民進黨要捍衛台灣，救台灣聲音響徹雲霄。記者會結束後變兵分四路封鎖“立法院”議場出入門。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也說，為了避免國民黨、民眾黨把“立法院”搞得像夜總會，半夜來開會，他們要把議場封起來，希望韓國瑜要實現承諾“沒有協商、沒有開會”。



貼完封條之後，民進黨“立委”繼續排班，要在明天院會一開始，就搶先進入議場內遞案與確定議事錄。

