梁金妮：亞亞事件震驚台灣新住民　很害怕

台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮是來自廣西壯族的姑娘，嫁到台灣20多年了。（中評社 資料照） 中評社彰化3月28日電（記者 方敬為）陸配網紅“亞亞”劉振亞遭“移民署”以涉及武統言論為由，廢止在台依親居留許可，25日晚已離台，接下來還有2名陸配也被勒令要求本月底前離開台灣。台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮接受中評社訪問表示，許多陸配朋友見到亞亞被迫與孩子骨肉分離的場面都非常震驚，害怕相關情境在自身重演，就連其他非陸籍的新住民配偶，也開始注意“政治正確”，她認為，如此社會氛圍不利族群和諧，對新住民家庭及子女發展也會產生負面影響。



梁金妮，廣西壯族，嫁居彰化已逾20年，並投身新住民關懷工作，加入台灣新移民發展與交流協會，被推選為第三任理事長，為有需要的新住民婦女服務。



針對亞亞事件，梁金妮認為，絕大多數的陸籍新住民基本上不會去刻意觸碰敏感的政治議題，大家都是來台灣打拼，只是為了好好過日子，她暫且不探討言論自由的範疇，單就台灣當局處置手段而言，顯然未兼顧法理情，包括貼上負面標籤，特定媒體配合傳播，影響讓整個社會對陸籍配偶產生不友善的眼光，這後續的影響，不容小覷。



梁金妮表示，從人權與情理來看，亞亞的行為真有到需要被迫與孩子分離的程度嗎？其實相關場面，讓許多陸配朋友非常震驚，就連其他非陸籍的新住民配偶，也因此開始自我檢視，要注意“政治正確”，大家都要設法“保持低調”、“明哲保身”。新住民族群在台灣本來就屬於少數、弱勢，如今再加上這種不安全感蔓延，對新住民家庭及子女發展也會產生負面影響。



梁金妮指出，新住民家庭可能得因此噤若寒蟬，新住民二代子女在學校生活，會否得承受一些異樣眼光？尤其當目前不少社群媒體對陸籍配偶的敵意言論升溫，甚至恐怕衍生出社會問題，令人感嘆。