烏克蘭任憑美俄歐擺布　邱世卿：台灣要借鏡

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月31日電（記者 方敬為）針對俄烏戰爭走勢，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，隨著美國介入協調雙方停火，戰爭看似進入終局，但可發現，歐洲仍不願放手，只要歐洲持續支援烏國，這場戰爭就會延長，所以烏克蘭的結局已非其本身能夠決定，完全取決於美俄歐三方角力，相關情景，放在台海兩岸情勢，值得借鏡，尤其美國總統特朗普政府偏好大國博弈的方式，台灣被交易不無可能。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國持續協調俄羅斯和烏克蘭停火協議，目前俄羅斯有前提條件下，同意“停止在黑海動用武力”，也就是要先解除對俄羅斯的農業出口制裁才會正式實施海上停火；另外，俄烏均同意落實先前宣布的30天停攻能源設施協議，並擴大實施範圍。但在領土劃分等根本問題上仍難有突破。與此同時包括法國、英國等歐洲國家武裝部隊進駐烏克蘭，並且持續軍援烏國，以防俄國破壞協議。



邱世卿認為，俄烏衝突的終局並不取決於烏克蘭本身，而是取決於歐洲陣營的戰略抉擇與支援力度。儘管烏克蘭政府和其軍事力量在戰場上拼盡全力，但其實際影響力卻受制於更高層次的國際博弈。



邱世卿指出，烏克蘭當前成為美俄歐三方角力的重點，美國希望俄烏停火，但歐盟並不打算放手，而歐盟的政策走向將直接左右戰爭的持續時間和戰略走向，只要歐盟繼續提供各種形式的援助，烏克蘭總統澤連斯基就能夠獲得足夠的信心，將戰爭進一步拉長。



他說，歐洲各國在美國停止援烏之際，加大對烏克蘭的援助力度，這種差異化的政策導致局勢變得更為複雜，也使得美國總統特朗普表達了強烈不滿，直言不諱地批評歐洲持續為烏克蘭戰爭提供資金和物資支持，嚴重破壞了俄烏和平進程。對特朗普而言，能夠儘快達成停火和和平解決才是最理想的局面，但現實卻因為歐洲的積極介入而變得更加不可預測。