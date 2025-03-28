中評專論：民進黨就吃定國民黨不敢捍衛一中

民進黨對藍軍攻勢猛烈。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電（評論員 林淑玲）民進黨發動大罷免，目標要再攻下6席“立委”，在“立法院”過半，已有35席藍委遭鎖定罷免，藍軍情勢不利。綠營有行政優勢，豐厚資源，還有強大的組織側翼奧援，火力全開打抹紅戰，就是吃定國民黨不敢捍衛一中，所有反制都蒼白無力，變成民進黨的提款機。



少數執政讓賴清德吃盡苦頭，他上任不到一年，總預算被砍，法案過不了關，“行政院”已五度向“立院”提出覆議被否決，創下歷史記錄。民進黨想要用大罷免掀桌，揚言要把泛藍41席區域“立委”全部罷掉，原本被認為是太瘋狂，太不可思議，現正透過賴17條，抹紅，抗中，再加上府院黨所有力量，一步步挺進。



可說民進黨為罷藍委，摧毀國民黨有100招，也可以說就是抗中一招。但不同的是，以前綠營抗中是針對大陸，現在更激進到在台灣內部找敵人，動不動就指國民黨人就是中共同路人，賣台，去影響綠側翼也激進化，賴17條則讓非綠群眾在寒蟬效應下選擇退縮，明哲保身。



民進黨總召柯建銘最近在“立院”的表現看似瘋瘋顛顛，所說的每句話都劍指藍軍心臟，像是公開在議場叫罵“這個‘國家’完全是中國共產黨的人民會堂”，“2千多張媒體證有多少‘共諜’申請？”，“法案是中國統一供稿嗎？”等等無一不是在呼應賴17條。



賴17條被批抨是準戒嚴，“中研院”院士陳培哲等75位學者26日提出聯合聲明，沈痛呼籲民進黨政府懸崖勒馬。但根據TVBS 26日公布的一項民調，對於賴17條，有41%的民眾支持、34%反對。雖有有41%民眾認為兩岸關係走向會變壞，卻有將近5成的人不認為賴清德是國民黨主席朱立倫所說的“麻煩製造者”。



TVBS這份民調反應出，民進黨現在這招是有用的，因用力很猛，讓綠營支持者勇於表達，好像變成是社會的主流，認同者會受到肯定，有靠山。不同意者怕被打壓都縮起來了。這個現像的影響不容輕忽。