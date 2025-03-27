全球台灣客家總會長交接　4縣市首長齊聚

全球台灣客家總會今日舉行會長交接典禮，包括楊文科、盧秀燕、鍾東錦和邱臣遠等4縣市首長都齊聚觀禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月27日電（記者 盧誠輝）全球台灣客家聯合總會今日在新竹縣政府舉行會長交接典禮，包括台中市、新竹縣、新竹市和苗栗縣等4縣市首長都齊聚觀禮，給足面子，可見客家選票有多重要。會中也發表“全球客家5大宣言”，期望透過區域整合的力量，打造全球客家交流的核心櫃紐，讓客家文化不僅在台灣深耕，更能在世界舞台上發光發熱。



台灣客家人口約有466.9萬人，佔全台總人口數的19.8%，每5人就有一位客家人。



全球台灣客家聯合總會2023年在澳洲墨爾本舉行成立大會，連結全球各地的台灣客家團體，在第一屆總會長葉義深帶領下串聯下，目前在全球5大洲都有成立分會，積極推動客家文化。新任第二屆總會長、旅居西班牙的黎萬棠也承諾，未來將特別與桃竹竹苗中5縣市及其他縣市的客家事務單位合作，深化客家語言與文化教育、拓展客家經濟合作與產業創新、強化國際客家社群的交流與合作、促進青年參與客家事務，進一步擴大客家影響力。讓台灣成為全球客家文化的核心基地。



全球台灣客家總會今日在新竹縣政府舉行總會長交接典禮，包括中國國民黨籍台中市長盧秀燕、國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、“客委會主委”古秀妃、桃園市政府客家事務局長范姜泰基、藍委林思銘和呂玉玲等人都到場觀禮。



新竹縣長楊文科表示，此次全球客家聯合總會總會長交接典禮能夠選在新竹縣舉辦，是一大榮幸及見證客家大縣的魅力，更是桃竹竹苗中縣市在國際客家事務中的重要里程碑。透過這場盛會，讓旅居世界各地的客家鄉親齊聚新竹縣，共同見證客家族群在國際創業的成就及各洲的客家文化的發展，也讓外界看見台灣客家族群在全球的影響力。

