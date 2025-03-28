李天鐸：台韌性演習扮家家酒　做給美國看

李天鐸。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）賴清德27日下午在台南主持“全社會防衛韌性委員會第3次委員會議”，並且實地演練，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言穿著寫著名字的背心，全程跟著賴清德與蕭美琴。台陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，這很明顯是為了應付美國操控，且選了台南做樣板示範。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



賴清德27日下午在台南主持“全社會防衛韌性委員會第3次委員會議”，肯定透過實地演練檢視委員會五大主軸工作的準備情形，驗證“民力調度應變”、“鄰近縣市資源整合”及“社區防災協作”量能，並從中發現問題，持續檢討、改進。也連結即將展開的“2025城鎮韌性演習”，讓“中央部會”和地方政府重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，提升地方整體韌性及應變能力。



李天鐸說，這次演習是城鎮韌性與醫療急救加在一起，沒有軍事想定是避免升高局勢緊張。賴清德上台之後，“國防部長”顧立雄、“國安會秘書長”吳釗燮、“退輔會主委”嚴德發3人還在“賴政府”內。從蔡英文到賴清德任內，沒有換這3個人，因為這些人都有到美國接受指令。



他提及，蔣經國紀念音樂會，過去榮光週刊會刊登頭版，後來“退輔會”要求撤掉，給“退輔會”下命令的是“國防部”。“國史館”也跟他說，“國防部”接到命令江南案史料彙編，要求不能再出了。現在還是很多人關心江南案，對於眼前情況不滿，到了無言以對的地步。

