盧秀燕和客家鄉親搏感情　展現拚大位雄心

全球台灣客家總會今日舉行會長交接典禮，包括楊文科、盧秀燕、鍾東錦和邱臣遠等4縣市首長都齊聚觀禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕一直是下屆國民黨主席和藍營2028大選熱門人選，她今日罕見地跨縣市到新竹縣出席全球台灣客家總會長交接典禮，雖然僅待約30分鐘就快閃離去，但她誠意滿滿地和客家鄉親搏感情，也獲得在場所有客家鄉親的熱烈掌聲，充分展現她未來想拚大位的野心。



全球台灣客家總會今日在新竹縣政府舉行總會長交接典禮，包括中國國民黨籍台中市長盧秀燕、國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、“客委會主委”古秀妃、桃園市政府客家事務局長范姜泰基、藍委林思銘和呂玉玲等人都到場觀禮。



盧秀燕致詞時一開場便表示，她為何要專程從台中到新竹來參加全球台灣客家總會長交接典禮？很多人可能不知道，因為台中市本來就是客家的大城市，台中市286萬人口當中，就有50萬名客家人，占總人口數近20%，台中市東勢區更有70%的人口都是客家人，因此台中市政府也有設置“客委會”，所有客家事務和文化都是台中市政府非常重視並積極推動的政策。



盧秀燕指出，所有客家人都是台中市的好朋友，過去全球台灣客家總會在澳洲舉辦成立大會的時候，台中市政府就有派“客委會”主委江俊龍特別飛到澳洲墨爾本去觀禮，後來全球台灣客家總會也有回訪台中市政府，因此建立台中市政府和全球台灣客家總會的深厚情誼。



盧秀燕強調，她和幾個客家縣市的首長都是好朋友，包括新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦和新竹市代理市長邱臣遠，還有國民黨籍前新竹縣長邱鏡淳、民進黨籍前新竹縣長林光華和范振宗，也都是她的好朋友，尤其是楊文科前幾天就一直打電話跟她盛情邀約，她也很榮幸能親自出席全球客家總會長的交接典禮，希望大家可以一起繼續傳承客家精神與文化並發揚光大。



值得注意的是，今日雖然包括竹竹苗和台中4位縣市首長都出席觀禮，但活動流程特別安排盧秀燕親自致贈“全球客家•台灣出發”的賀卡給全球台灣客家總會新任總會長黎萬棠。盧秀燕在離去前還笑說，她本來跟楊文科縣長說今天行程很滿，可能沒辦法待太久，但楊文科告訴她“有到心意到就好”，所以她才特別過來出席觀禮。