何鷹鷺嘆陸配遭仇視　繼續惡化很難立足

國民黨陸配中常委何鷹鷺接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月28日電（記者 張嘉文）陸配網紅“亞亞”劉振亞遭“移民署”以涉及武統言論為由，廢止在台依親居留許可，25日晚已離台，接下來還有2名陸配也被勒令要求本月底前離開台灣。對此，同為陸配的中國國民黨中常委何鷹鷺向中評社表示，這些事件讓陸配遭嚴重仇視，如果繼續惡化，恐怕接下來很難立足，因此陸配圈大家現在都彼此提醒，別再對政治議題出聲，甚至是沒事盡量少出門。



嫁到台灣已28年的何鷹鷺強調，大部分的陸配嫁來台灣後，就是想有一份安穩工作能賺錢，讓大陸老家也能過上好的生活，大家的心願非常單純，更不會有所謂“賴政府”所指涉的“國安”問題，這些都是在替陸配貼標籤、穿小鞋。



何鷹鷺，原屬雲南白族，家族遷到湖南經過三、四代，因祖父投入軍旅生涯，定居湖北，她從湖北藝術學院畢業後，經媒人介紹認識擔任電梯工程師的台籍先生，1997年26歲嫁到台灣，夫婦倆有一個女兒。何鷹鷺在去年3月當選國民黨中常委，是首位陸配身分的常委。



何鷹鷺接受中評社訪問，亞亞事件讓陸配群體受了很大的波及，大家都在擔心，未來要回大陸老家探視會不會有影響，整起事件亞亞言論涉及武統當然是不好的示範，但民進黨政府的處理是直接要將她驅逐出境，沒有說服教育或是警告的程序，且就其家庭拆散了，從人道角度上確實不該如此。



後續效應已造成陸配接下來在台灣很難立足，何鷹鷺說，現在大家心裡有話也都不敢說了，很怕多說話，就會被民進黨視為仇敵，被貼標籤，尤其現在“賴政府”將大陸定義為境外敵對勢力，更是讓陸配的身分非常尷尬，裡外都不是人的處境。

