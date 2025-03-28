美方要求延長役期？李天鐸：年輕票會跑掉

李天鐸受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）有媒體報導，美方要求台灣加強防衛能力，認為應將義務役延長至2年，台軍方則是否認。台陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，無風不起浪，但誰敢講，一講年輕選票就沒有了。賴清德一上台就在為連任準備，因為兵力不足，所以美方可能希望義務役延長至2年，但延長役期有用嗎？只會激起更多反彈。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



美國總統特朗普在選舉時提到台灣軍費應該提升到GPD的10%，賴清德則宣示要達到3%以上。美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）認為，台灣目前的“國防”預算占GDP的2.5%，並承諾提高到占3%，且台灣宣告這是地板，而不是天花板。



李天鐸表示，這是美國要求，但沒有用，就算軍費調升到3%，沒有軍人，買武器也沒有用。而且特朗普今天講的，搞不好明天又變。民進黨現在就是極盡搞大罷免，希望民進黨“立委”可以過席次半數，這樣軍費要編列多少都比較容易。但從現在到7月、8月罷免投票，民進黨會一路吵到那時候，加上掌握優勢媒體，洗腦民眾、一直對選民操兵，就是為了連任。



他也說，台灣就算增加軍費，但兩岸若真的發生戰爭，大陸只要把台灣通訊系統切斷，台灣就完了，怎麼指揮？中國大陸如果要開戰，那就是會先切斷通訊，沒有任何資訊，等到能通訊時，搞不好領導人被抓，大陸一定會先控制通訊與資訊。



李天鐸說，以前台灣會去找歐洲購買軍事武器或是通訊等技術，希望平衡與美國關係，但現在歐洲也不行了。為什麼中國要等到6月才與特朗普會面，就是要看上任這3個月時間，特朗普能做出什麼政績，能否對於選舉政見一一實現，還是一一被打回，中國要觀察特朗普能耐，就看你特朗普要做什麼。

